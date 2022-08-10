Анкара, 10 августа, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 10 августа провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе визита в Анкару политик обсудил с Эрдоганом конкретные проблемы и пути выхода из затяжного энергетического кризиса.

«Как всегда братская встреча с президентом Эрдоганом и конкретные проекты по преодолению двух вызовов времени, гарантию поставок энергоносителей и базовых продуктов питания», — прокомментировал встречу политик на своей странице в социальной сети.

В доказательство теплых и взаимных чувств Рама опубликовал фото рукопожатия с турецким лидером.