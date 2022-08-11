Лондон, 11 августа, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер фильма Лены Данэм «Кэтрин по прозвищу Птичка». Об этом сообщило издание «Афиша Daily».

Цитата из трейлера Фильм «Кэтрин по прозвищу Птичка» Лены Данэм

В опубликованном ролике показана главная героиня Кэтрин (Белла Рэмси), которую безуспешно пытаются выдать замуж в Англии образца 13 века. Премьера картины намечена на 23 сентября 2022 года.

Напомним, в основу «Кэтрин по прозвищу Птичка» легла одноимённая книга Карен Кушман. Вместе с Беллой Рэмси в ленте сыграют Эндрю Скотт, Расселл Брэнд, Лесли Шарп, Софи Оконедо и другие.