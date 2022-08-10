Белград, , 23:32 — REGNUM Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Петар Петкович 10 августа назвал интервью премьер-министра Косово Альбина Курти «ничем иным, как разжиганием войны посредством политики угроз и шантажа».

Петар Петкович kim. gov. rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в тот же день Курти обвинил сербскую сторону в дезинформации сербского населения и призвал сограждан не поддаваться информационному давлению.

Петкович же заявил, что «односторонние решения правительства Курти по номерам и сербским документам нарушают все предыдущие соглашения и готовят насилие на севере Косово».

Петар Петкович «Что он подтвердил на заседании правительства 10 августа, заявив, что с 1 сентября режим взаимности будет введен, целью чего будет аннулирование сербских номеров и документов».

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