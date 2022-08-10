Белград, 10 августа, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Глава канцелярии по Косово в правительстве Сербии Петар Петкович 10 августа назвал интервью премьер-министра Косово Альбина Курти «ничем иным, как разжиганием войны посредством политики угроз и шантажа».

kim. gov. rs Петар Петкович

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в тот же день Курти обвинил сербскую сторону в дезинформации сербского населения и призвал сограждан не поддаваться информационному давлению.

Петкович же заявил, что «односторонние решения правительства Курти по номерам и сербским документам нарушают все предыдущие соглашения и готовят насилие на севере Косово».