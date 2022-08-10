Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Для граждан России нет ограничений на выдачу разрешений на въезд США, сообщила 10 августа журналистам заместитель помощника американского госсекретаря по консульским делам Джули Стаффт.

Виза США Sefaratamrica.com

Комментируя заявление украинского МИД о том, что странам G7 следует отказать гражданам России в выдаче виз, Стаффт сказала, что таких ограничений США не вводили. Так что российские граждане могут отправиться в любое американское посольство в мире и подать заявление на получение визы.

Она также добавила, что из-за введённых российской стороной ограничений, наложенных на работу посольства США в Москве, в этом диппредставительстве не принимаются заявки на иммиграционные или неиммиграционные визы. Но заявление можно подать в любом другом американском посольстве.

Джули Стаффт «И они делают это регулярно, мы это приветствуем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС обсуждает предложение, поступившее от ряда своих стран — членов о том, чтобы запретить гражданам России получать шенгенскую визу. Киев на этой волне призвал страны G7 отказаться выдавать визы гражданам России.

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