Вашингтон, 10 августа, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Для граждан России нет ограничений на выдачу разрешений на въезд в США, сообщила 10 августа журналистам заместитель помощника американского госсекретаря по консульским делам Джули Стаффт.

Sefaratamrica.com Виза США

Комментируя заявление украинского МИД о том, что странам G7 следует отказать гражданам России в выдаче виз, Стаффт сказала, что таких ограничений США не вводили. Так что российские граждане могут отправиться в любое американское посольство в мире и подать заявление на получение визы.

Она также добавила, что из-за введённых российской стороной ограничений, наложенных на работу посольства США в Москве, в этом диппредставительстве не принимаются заявки на иммиграционные или неиммиграционные визы. Но заявление можно подать в любом другом американском посольстве.

Джули Стаффт «И они делают это регулярно, мы это приветствуем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЕС обсуждает предложение, поступившее от ряда своих стран — членов о том, чтобы запретить гражданам России получать шенгенскую визу. Киев на этой волне призвал страны G7 отказаться выдавать визы гражданам России.