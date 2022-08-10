Приштина, , 23:29 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 10 августа встретилась с австрийским послом в Приштине Кристофом Вайдингером.

Вьоса Османи и Давид Сассоли. 12 января 2021 года, Брюссель President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны обсудили недавнее обострение на границе Косово и Центральной Сербии, причем Османи обратила внимание на то, что, по ее мнению, в ЕС должны уделять больше внимания дестабилизирующим тенденциям, исходящим из Белграда.

При этом косовский политик подчеркнула приверженность Косово миру и стабильности в крае и в регионе.

Отдельное место было уделено организации женского форума за мир и безопасность в октябре 2022 года.

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