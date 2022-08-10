Приштина, 10 августа 2022, 23:28 — REGNUM Посол Германии в Косово Джон Род и глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц 10 августа подписали соглашение об уходе за могилами немцев, погибших в Косово в ходе Второй мировой войны.

Флаг Косово
Флаг Косово
Cradel

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уход за могилами будет осуществлять Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями от лица германского правительства в соответствии с международным гуманитарным правом.

Сообщается, что у Федеральной республики Германия имеются сведения о большом количестве захоронений немецких солдат в Косово.

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