Приштина, Сербия, 10 августа, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Посол Германии в Косово Джон Род и глава МИД Косово Доника Гервала-Шварц 10 августа подписали соглашение об уходе за могилами немцев, погибших в Косово в ходе Второй мировой войны.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, уход за могилами будет осуществлять Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями от лица германского правительства в соответствии с международным гуманитарным правом.

Сообщается, что у Федеральной республики Германия имеются сведения о большом количестве захоронений немецких солдат в Косово.