Приштина, Сербия, 11 августа, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Позиция Украины по поводу непризнания односторонне провозглашенной независимости Косово не меняется. Об этом заявил 9 августа посол Украины в Сербии Владимир Толкач.

Флаг Украины

При этом Киев благодарен Приштине за поддержку, которую сепаратистское Косово оказало украинскому народу с начала российской специальной военной операции по денацификации Украины, отметил Толкач.

«Позиция официального Киева по отношению к Косово не меняется. Одновременно мы выражаем благодарность Приштине из-за ее позиции по поводу войны на Украине и оказанной помощи. Наша внешняя политика всегда была стабильной, и мы всегда поддерживали любое государство в тех границах, которые международно признаны», — рассказал Толкач в интервью телеканалу РТК.

Посол прокомментировал нежелание Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. Он отметил, что «было бы хорошо, если бы Сербия вместе с Украиной защищала европейские ценности».

«У Украины и Сербии общая цель — это интеграция в ЕС. Я не могу ожидать и настаивать на том, чтобы Сербия ввела санкции против России, но мы были бы благодарны новому сербскому правительству, если бы оно пошло по пути, который мы вместе выбрали, а это путь в ЕС», — добавил Толкач.

Напомним, что ранее депутат украинской Рады Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента проект резолюции о признании независимости Косово со стороны Украины.