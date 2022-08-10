Донецк, 10 августа 2022, 23:16 — REGNUM Украинские вооруженные формирования обстреляли Донецкий пивоваренный завод в столице ДНР. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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Сообщается, что ВСУ произвели обстрел Донецкого пивоваренного завода, на территории которого находятся емкости с аммиаком. После обстрела на пивзаводе начался сильный пожар.
В МЧС ДНР сообщили, что в результате обстрела произошла утечка аммиака, радиус поражения — 2 километра. Жителей призывают не находиться на улице и не открывать окна.