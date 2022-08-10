Ижевск, 10 августа, 2022, 23:16 — ИА Регнум. 17-летний житель Ижевска осужден за незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Наркотик

Установлено, что ранее уже осужденный за хранение наркотических средств учащийся одной из общеобразовательных школ Ижевска вновь приобрел в неустановленном месте наркотическое средство, которое хранил при себе до задержания его сотрудниками полиции.

Подросток в ходе следствия свою вину не признал. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и один месяц в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Октябрьском районе Ижевска был задержан 34-летний ранее судимый местный житель. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины сверток с наркотиком синтетического происхождения. Также наркотики были обнаружены по месту жительства подозреваемого, в квартире его друга и в тайниках на территории города. Общая масса изъятой «синтетики» составила около 2 кг.