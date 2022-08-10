Минск, 11 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Созданный намедни белорусской оппозицией «кабинет» очень напоминает «раду БНР» — белорусское правительство в изгнании, которое номинально существует уже более ста лет. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 10 августа высказал политолог Олег Ковалёнок.

Europarl.europa.eu Светлана Тихановская

Светланы Тихановской уготована такая же неприглядная судьба. Президент Белоруссии Александр Лукашенко никуда не собирается уходить, а пока он у власти, Тихановская и её команда может рассчитывать только на то, чтобы быть «министерством диаспоры», заниматься проблемами выехавших из республики белорусов. Когда же Лукашенко уйдёт от власти, о «кабинете» уже все давно забудут. В общественном сознании останется только зловонный шлейф поддержки Тихановской и связанными с ней лицами боевиков, защищавших бандеровский режим в Киеве». Олег Ковалёнок «Никой реальной властью «рада» никогда не обладала и отметилась только тем, что её видные представители сотрудничали в годы Великой Отечественной войны с нацистами. В связи с чем это учреждение имеет неприятный душок. «Кабинету»уготована такая же неприглядная судьба. Президент Белоруссииникуда не собирается уходить, а пока он у власти, Тихановская и её команда может рассчитывать только на то, чтобы быть «министерством диаспоры», заниматься проблемами выехавших из республики белорусов. Когда же Лукашенко уйдёт от власти, о «кабинете» уже все давно забудут. В общественном сознании останется только зловонный шлейф поддержки Тихановской и связанными с ней лицами боевиков, защищавших бандеровский режим в Киеве».

По мнению политолога, состав «кабинета» свидетельствует о том, что оппозиционеры будут эксплуатировать тему «силового сценария» в Белоруссии, однако средств для реализации такого сценария у них нет. «Бывший десантник Валерий Сахащик, назначенный кем-то вроде «министра обороны» от оппозиции, наговорил на конференции в Вильнюсе на крупный тюремный срок за разжигание гражданской войны. Очевидно, теперь такая воинственная риторика будет доминирующей в оппозиционной среде. Однако кто будет смещать законную власть в Белоруссии силовым путём? В «Полке Калиновского» и «Полке Погоня» насчитывается несколько десятков человек. Шансов у такой «армии» не больше, чем у шаек Булак-Балаховича в период Гражданской войны», — заявил Ковалёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце конференции «Новая Белоруссия», проходившей 8−9 августа в Вильнюсе, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приняла решение создать коллективный исполнительный орган — «объединенный переходный кабинет» и назначила на полгода его представителей. В «кабинет» вошли экс-министр культуры Белоруссии Павел Латушко, представитель организации BYPOL Александр Азаров, экс-сотрудник белорусского МИД Валерий Ковалевский, бывший комбриг 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады Валерий Сахащик.