Москва, , 23:08 — REGNUM Украинский режим планирует провести чистки в Харькове, выявив лояльных России граждан. Об этом сегодня, 10 августа, заявил начальникНационального центра управления обороной Россиигенерал-полковник Михаил Мизинцев.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По данным Минобороны РФ, украинский режим планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для «проведения карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России, и последующего их обвинения в коллаборационизме».

Уточняется, что украинские силовики будут направлены в Харьков под предлогом поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии российских вооруженных сил.

Задержанные украинские граждане будут подвергнуты угрозам физической расправынад членами их семей, насилию и пыткам.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что украинские силовики провели зачистку в Николаеве, вылавливая якобы пророссийски настроенных граждан.