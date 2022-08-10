Салерно, Италия, 10 августа, 2022, 22:48 — ИА Регнум. «Салернитана» арендовала бывшего полузащитника Тонни Вилену, выступающего за «Эспаньол». Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

ФК «Краснодар»

Арендное соглашение рассчитано на один сезон до конца июня 2023 года. Аренда также предусматривает опцию выкупа футболиста «Салернитаной».

В прошлом сезоне испанской Ла Лиги 2021/22 Вилена принял участие в 17 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За «Краснодар» Тонни Вилена выступал с 2019 по 2022 годы. «Эспаньол» выкупил нидерландского хавбека 13 июля 2022 года за 2,5 миллиона евро.