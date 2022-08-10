Реджо-нель-Эмилия, Италия, , 22:42 — REGNUM Нападающий национальной сборной Италии по футболу Доменико Берарди продлит контракт с «Сассуоло». Об этом 10 августа сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Футбольный клуб «Сассуоло» Sassuolocalcio.it

По информации источника, Берарди решил продлить контракт с «Сассуоло» после интереса со стороны туринского «Ювентуса» в начале летнего трансферного окна. Новый контракт Берарди с «черно-зелеными» будет рассчитан до 2027 года.

В прошлом сезоне Доменико Берарди принял участие в 33 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился 15 забитыми мячами и 13 результативными передачами. Футболист стал лучшим игроком сезона в чемпионате Италии по количеству результативных действий.