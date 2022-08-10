Рим, , 22:37 — REGNUM Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заблокировал трансфер 23-летнего флангового атакующего полузащитника сборной Италии по футболу Николо Дзаньоло в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 10 августа сообщает издание Corriere dello Sport.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

По информации источника, «шпоры» были готовы взять Дзаньоло в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Николо Дзаньоло сыграл в 40 матчах за «Ромы» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник получил двенадцать желтых и две красные карточки.

Действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 33 миллиона евро.