Рим, 10 августа 2022, 22:37 — REGNUM Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо заблокировал трансфер 23-летнего флангового атакующего полузащитника сборной Италии по футболу Николо Дзаньоло в лондонский «Тоттенхэм». Об этом 10 августа сообщает издание Corriere dello Sport.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо
Aleksandr Osipov

По информации источника, «шпоры» были готовы взять Дзаньоло в аренду на один сезон с обязательством выкупа за 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Николо Дзаньоло сыграл в 40 матчах за «Ромы» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Также полузащитник получил двенадцать желтых и две красные карточки.

Действующее соглашение Дзаньоло с «Ромой» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего итальянца в 33 миллиона евро.