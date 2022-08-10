Нью-Йорк, США, 10 августа 2022, 22:36 — REGNUM Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совета Безопасности ООН в связи с острой ситуацией вокруг Запорожской атомной электростанции. В ходе заседания Совбеза Гросси проинформирует ООН о том, что он собирается лично направиться на Запорожскую АЭС, возглавив миссию экспертов. Об этом глава МАГАТЭ сообщил журналистам сегодня, 10 августа.
Он также подчеркнул, что проинформирует Совбез ООН о том, что лично возглавит миссию экспертов на Запорожскую АЭС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский режим целенаправленно создает напряженность вокруг Запорожской АЭС. ВСУ постоянно обстреливают станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы.