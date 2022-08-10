Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Американская студия Deep Silver Volition показала геймплей анонсированного ранее переиздания игры Saints Row. Информация об этом появилась 10 августа на странице проекта в Twitter.

Saints Row Скриншот с YouTube

В новом трейлере студия показала главарей и их банды, локации на карте, а также боевую систему. Игроку предстоит строить и развивать собственную базу, чтобы в дальнейшем создать свою преступную империю.

Напомним, что Saints Row — это серия игр, первая часть которой была выпущена 2006 году студией Deep Silver Volition. Она была доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One.

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