10 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение Китая решить вопрос с Тайванем силовым путём, если руководство острова не согласится на мирный исход.

Тимур Кондратьев, , 23:11 — REGNUM «Белая книга» под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованная Канцелярией по делам Тайваня Госсовета Китайской Народной Республики и Информационным бюро Госсовета КНР, согласно которой Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Звучит интересно. Чтобы ни делал Тайвань, ему всё равно одна судьба уготована — быть в составе КНР!» — пишет Александр М.

Многие пользователи пришли к выводу, что если бы не участие американской стороны в сугубо внутрикитайских вопросах, то никакого тайваньского кризиса и не было бы.

«США бы не лезли к ним, тогда можно было бы говорить о том, что конфликт можно разрешить мирными путями. В последнее время получается, что военный путь становится более вероятным», — подметил Ванёк Ш.

Часть людей полагает, что, учитывая все обстоятельства, Тайваню следовало бы пойти на уступки КНР, иначе издержки будут большие, а США в любом случае бросят своих союзников.

«Тайвань изначально был согласен на мирное воссоединение, а США со своим визитом явно много лапши на уши навешали тамошнему руководству. Считаю, что если вдруг Пекин решит всё сделать военным путем, то ответственные за это будут именно США», — поделился свои мнением Леон Ф.

Некоторые комментаторы подчеркивают, что Китай и Тайвань должны решать спорные вопросы самостоятельно, без участия сторонних стран.

«Тем не менее это дело сугубо Пекина и Тайваня. Они решать свои вопросы без сторонних сил, например, США, которых никто помогать туда не звал», — отметил Святослав Х.

«Российские власти считают ситуацию вокруг Тайваня — исключительно внутренним делом КНР. Пекин вправе принимать любые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — напоминает Rurik V.

Ряд пользователей указывает на то, что у Тайваня просто нет иного выхода, кроме как пойти на предложения КНР.

«Всё равно в пользу Китая кончится всё, рано или поздно. США ничего не могут реально, где они успешно чего сделали? Только панику в мире наводят, а на деле по всем фронтам позорятся», — написал Дмитрий Б.

«После воссоединения Китая и Тайваня необходимо будет ввести самые жёсткие санкции против американской Империи Зла. Нужен запрет на импорт туда любых процессоров и чипов», — призывает пользователь «Значок Z».

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто надеются, что в следующий раз рука китайского руководства не дрогнет и военный сценарий будет приведён в действие.

«Я китайцев уважаю, но, пацаны, бряцать оружием просто так — не дело. Обещали сбить самолёт с Пелоси — надо было это делать. Иначе выглядите теперь не так серьёзно. Берите пример с русских! Взяли и начали денацификацию. Сказали — сделали, и всех об этом предупреждали», — написал Сергей С.

Напомним, 11 августа газета China Daily опубликовала материал, согласно которому Канцелярия по делам Тайваня Госсовета Китайской Народной Республики и Информационное бюро Госсовета КНР опубликовали «Белую книгу» под названием «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», в которой декларируется, что Тайвань является частью Китая, а сам китайский народ стремится к национальному воссоединению. Кроме того, отмечается, что Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится.