Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Авторы VR-мода Source VR Mod Team для Half-Life 2 могут выпустить проект в сентябре 2022 года. Информация об этом появилась 10 августа на официальном сайте разработчика.

Half-Life: Alyx Иван Шилов ©ИА REGNUM

«На данный момент мы не знаем, состоится ли первоначальный публичный релиз в Steam. Мы все еще ждем одобрения от Valve и не знаем. Если наша страница в магазине будет одобрена к сентябрю, мы запустим проект в Steam. Если нет, мы подготовим запуск вне Steam», — пишет разработчик. Мод позволяет игроку полностью пройти Half-Life 2 на гарнитуре виртуальной реальности.

Напомним, что Half-Life — это серия научно-фантастических игр от американской компании Valve. Первая часть серии вышла 19 ноября 1998 года.

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