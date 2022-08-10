Москва, , 22:33 — REGNUM В Госдуме считают, что дальнейшая политика санкций серьезно ударит по Европейскому союзу.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС обсуждается содержание седьмого пакета направленных против России санкций, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз.

«На фоне тотальной энергоэкономии сегодня в ЕС обсуждают седьмой пакет антироссийских санкций. Движение по данному вектору погрузит Европу в самый тяжелый финансовый кризис за всю историю существования блока. И проблема европейцев «как перезимовать» скоро сменится на «как выжить», — отметил в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»).

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