Оттава, 10 августа, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Канадская компания Warner Bros. Games официально представила Красного Колпака из игры Gotham Knights. Информация об этом появилась 10 августа на странице разработчика в Twitter.

В ролике, опубликованном компанией, показали одного из героев игры Джейсона Тодда (Красный Колпак), которой передвигается на мотоцикле, а в бою сражается двумя пистолетами. Warner Bros. также показала один из костюмов героя.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Напомним, что Gotham Knights — это многопользовательская экшен-игра с открытым миром. Игроку предстоит стать одним из супергероев, чтобы защитить город от тайной организации.