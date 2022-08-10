Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) посмеялась над санкциями Китайской Народной Республики против себя. Случай имел место на пресс-конференции сегодня, 10 августа.

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

Пелоси спросили, как она отреагировала на санкции, которые власти Китая ввели против нее после того, как она совершила поездку на остров Тайвань вопреки желанию официального Пекина.

«Никакой реакции нет. Кого это волнует, правда?» — сказала Пелоси и расхохоталась.

Также Пелоси подчеркнула, что поддержка американской армии позволила минимизировать влияние Китая на визит делегации, которую она возглавляла, на Тайвань.

Пелоси подчеркнула, что Вашингтон не позволит Пекину изолировать остров.