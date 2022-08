Кёльн, Германия, , 22:27 — REGNUM Американская компания Xbox Game Studios рассказала, с какими играми выступит на Gamescom Opening Night Live 2022. Анонс состоялся 10 августа на официальном сайте разработчика.

Xbox Series X Иван Шилов ©ИА REGNUM

Компания расскажет об обновлениях собственных игр, таких как Age of Empires 4, Sea of ​​Thieves и Pentiment. Также она представит будущие проекты от сторонних авторов: A Plague Tale: Requiem, Disney Dreamlight Valley и Lies of P.

Напомним, что Gamescom — это ежегодная выставка игр, впервые прошедшая в 2009 году. Она проходит в городе Кельн (Германия) в выставочном центре Köln Messe.

Читайте ранее в этом сюжете: Новые подробности игры Sonic Frontiers расскажут на Gamescom 2022

Читайте развитие сюжета: Warner Bros. показала еще одного персонажа игры Gotham Knights