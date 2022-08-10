Кёльн, Германия, 10 августа 2022, 22:27 — REGNUM Американская компания Xbox Game Studios рассказала, с какими играми выступит на Gamescom Opening Night Live 2022. Анонс состоялся 10 августа на официальном сайте разработчика.
Компания расскажет об обновлениях собственных игр, таких как Age of Empires 4, Sea of Thieves и Pentiment. Также она представит будущие проекты от сторонних авторов: A Plague Tale: Requiem, Disney Dreamlight Valley и Lies of P.
Напомним, что Gamescom — это ежегодная выставка игр, впервые прошедшая в 2009 году. Она проходит в городе Кельн (Германия) в выставочном центре Köln Messe.
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