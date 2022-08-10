Иерусалим, , 22:19 — REGNUM Руководство Еврейского агентства Израиля «Сохнут», которое занимается вопросами репатриации (алии), рассматривает возможность полного сворачивания своего физического присутствия в России и перевода работы с российскими репатриантами в удаленный режим. Об этом сегодня, 10 августа, пишет газетаThe Jerusalem Post.

Напомним, что в Басманный суд Москвы поступил иск от Министерства юстиции России с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации. Претензия российских властей состоит в том, что агентство собирает информацию о гражданах России, но хранить эту информацию на серверах, расположенных за пределами РФ. Кроме того, по неофициальным данным, российские власти не довольны тем, что «Сохнут» фактически переманивает в Израиль из России высококлассных специалистов. Заседание суда по иску Минюста назначено на 19 августа.

По данным The Jerusalem Post, в иерусалимском штабе «Сохнут» прошло совещание, на котором обсуждались варианты дальнейшей деятельности агентства в России. Руководство «Сохнут» склоняется к тому, чтобы свернуть физическое присутствие агентства в России и перейти на удаленный формат работы — в интернете и по телефону.

При этом агентство не намерено полностью сворачивать свою деятельность и уходить из России и хочет приспособиться к требованиям российского законодательства, чтобы не было проблем с удаленной деятельностью.

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