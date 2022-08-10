Москва, 10 августа, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Заявление спикера палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси о том, что Вашингтон «не позволит Китаю изолировать Тайвань», демонстрирует высокомерие американской верхушки.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

Об этом 10 августа написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале. Она напомнила Пелоси недавние слова главы Госдепа США о том, что нужно «уважать суверенитет и независимость всех стран».

«Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется? — пишет Захарова. — У США нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов».

Напомним, недавний визит Пелоси на Тайвань вызвал международный скандал: Пекин был очень недоволен. Из Вашингтона звучали разные комментарии — как о том, что это её частное дело, так и о том, что «ничего страшного не случилось».

Между тем визит столь высокопоставленного официального лица США на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, диаметрально расходится с формальными заверениями со стороны Вашингтона об уважении к политике «одного Китая».