10 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова бывшего премьер-министра Словакии о том, что Запад сошёл с ума, нанося его стране ущерб антироссийской санкционной политикой.

Артур Савин, , 22:32 — REGNUM Заявление бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что «Запад совершенно сошёл с ума», потому что антироссийская санкционная политика не работает и наносит ущерб таким странам, как Словакия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 10 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Самое смешное заключается в том, что они, видимо, вообще не думали о последствиях, когда санкции вводили», — пишет Руфина И.

Многие пользователи пришли к выводу, что лишь малая часть западных политиков отдаёт себе отчёт, что происходит.

«Запад сам-то соображает вообще, что делает? Или только когда что-то сделали, начинают что-то думать?» — интересуется Наталья С.

Некоторые комментаторы отмечают, что попытки остервенелого Запада задушить Россию выдают в нём крайнюю степень неадекватности.

«Именно! И это безумство Запада не заканчивается. Сами обещали нас не трогать, а теперь вы сами видите, что они делают. Ещё ведь умудряются прислуживать нацисту-наркоману Зеленскому! Цивилизованные и независимые страны Европы, а ведут себя словно черви бесхребетные. Противно на такое смотреть», — написала Анастасия Л.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это и есть безумие Запада! Сами не соображают, что делают, потом всех вокруг себя винят в собственных бедах. С этими безумцами невозможно договориться. Россия уже долгие годы пыталась это сделать, но каждый раз натыкалась на сумасшедших, желавших конфликта с нами», — напомнила Эльмира А.

Часть людей полагает, что для Европы может стать спасением только одно — если к власти в странах ЕС придут адекватные политики, которые выберут для своих народов здоровый политический курс.

«Хорошо, что в Европе стали понимать, что санкции против Российской Федерации — это безумие. В первую очередь от них страдает сама же Европа! Во-вторых, Россия практически не замечает на себе эти ограничения, переводя внимание на Азию», — поделился своим мнением Николай В.

«Слава богу, что в Европе ещё остались адекватные политики, которые смотрят правде в глаза и открыто заявляют об этом», — указывает Виктор Б.

«Жалко, что премьер-министр этот — бывший. Как странно, что все бывшие европейские политики, словно хором, твердят одни и те же истины, согласно который санкции против России погубят ЕС и не причинят вреда Российской Федерации», — заметил Нкиолай К.

Ряд пользователей указывает на то, что тем временем лето постепенно заканчивается, и вскоре Европе придётся столкнуться с похолоданием на фоне энергетического кризиса и полностью уничтоженных отношений с Российской Федерацией.

«Зима приближается. Вот и начался потихоньку скулёж прихвостней Запада. Посмотрим, что будет, когда наступят холода», — отметила Гузель Ф.

«Плевать Россия хотела на санкции. Скоро зима, вот и посмотрим, как Украина научила мир согреваться путём скакания», — написал Vladimir R.

Напомним, 10 августа бывший премьер-министр Словакии, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо написал в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что санкционная политика Запада против России не работает и наносит ущерб таким странам, как Словакия. По мнению Фицо, всё указывает на то, что «Запад совершенно сошёл с ума».