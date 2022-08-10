Брюссель, 10 августа, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Сербия является многолетним и близким партнером Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 10 августа.

NATO Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, это партнерство основывается на политическом диалоге и практическом сотрудничестве. При этом альянс полностью уважает государственную политику и военный нейтралитет Сербии, добавил генсек Североатлантического альянса.

«Наш политический диалог проявляется разными способами, включая мои контакты с президентом Сербии Александром Вучичем и другими политическими лидерами и регулярное взаимодействие с сербскими коллегами, в котором принимает участие мой заместитель помощника по политическим вопросам и вопросам безопасности и глава военной канцелярии НАТО в Белграде. Также этот диалог подразумевает и хорошо налаженные отношения между командой KFOR (миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM) и сербским генштабом», — рассказал Столтенберг в интервью черногорскому изданию Vijesti.

Комментируя обострение ситуации на севере Косово и Метохии, Столтенберг заявил, что обе стороны, и сербская, и албанская, должны сохранять мир, избегать односторонних действий и конструктивно участвовать в диалоге при посредничестве ЕС.

«В соответствии с мандатом ООН, миссия KFOR наблюдает за ситуацией в Косово и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — сказал Столтенберг.

Напомним, что 31 июля произошло новое обострение на севере Косово и Метохии, вызванное намерением сепаратистских властей Косово ввести новые правила пересечения административной линии между центральной Сербией и её южным краем для сербских граждан.