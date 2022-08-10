Зимовниковский район, Ростовская область, 10 августа, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Четверо взрослых и ребёнок погибли на трассе Волгодонск — Зимовники в Ростовской области. Автокатастрофа случилась около 21:00 мск 10 августа в Зимовниковском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В 20 километрах от поселка Зимовники, предположительно, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, в котором находились пять человек. Машина загорелась. Четверо взрослых и ребёнок погибли на месте происшествия.

Сотрудники МЧС России были привлечены к тушению загоревшегося автомобиля. На автодороге организовано реверсивное движение.