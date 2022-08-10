Париж, 10 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Антироссийские санкции вредят и Франции, и Украине, из-за которой они вводились, заявил 10 августа депутат парламента Франции Лоран Жакобелли, пишет журнал Valeurs Actuelles.

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По словам французского политика, Париж, присоединившись к антироссийским санкциям, лишил себя возможности оставаться нейтральным и участвовать в урегулировании отношений между Москвой и Киевом.

Что касается «наказания» санкциями Москвы, оно не сработало, ведь Россия не так уж страдает, очевидно, диверсифицируя свой экспорт. А вот страны ЕС терпят ущерб, в частности, в сфере энергетики.