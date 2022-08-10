Йошкар-Ола, , 21:51 — REGNUM Волжский городской суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвинялся в неоднократной невыплате алиментов на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Арестованный автомобиль должника по алиментам Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области

Установлено, что мужчина без уважительных причин не платил алименты на содержание двухлетней дочери. При этом ранее также за неуплату алиментов он привлекался к административной ответственности.

Общая сумма задолженности составила 62 тыс. рублей.

Суд с учетом неснятой судимости назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, злостного должника по алиментам нашли в монастыре в Астрахани судебные приставы Волгоградской области. Сумма алиментов на несовершеннолетнего ребёнка достигла 1,6 млн рублей. Оказалось, что скрывался мужчина в Астрахани, в одном из монастырей он стал послушником и готовится принять монашество.

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