Йошкар-Ола, 10 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Волжский городской суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, который обвинялся в неоднократной невыплате алиментов на содержание детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Арестованный автомобиль должника по алиментам

Установлено, что мужчина без уважительных причин не платил алименты на содержание двухлетней дочери. При этом ранее также за неуплату алиментов он привлекался к административной ответственности.

Общая сумма задолженности составила 62 тыс. рублей.

Суд с учетом неснятой судимости назначил мужчине наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, злостного должника по алиментам нашли в монастыре в Астрахани судебные приставы Волгоградской области. Сумма алиментов на несовершеннолетнего ребёнка достигла 1,6 млн рублей. Оказалось, что скрывался мужчина в Астрахани, в одном из монастырей он стал послушником и готовится принять монашество.

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