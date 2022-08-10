Москва, , 21:48 — REGNUM Многие страны переходят грани разумного, однако Россию нельзя отрицать, это совершенно невозможно. Такое заявление сделал сегодня, 10 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение властей Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды за участие в российском шоу.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского, нельзя. Можно ли отрицать Россию— нельзя. Хотите, не хотите — это просто невозможно», — сказал Песков.

Стоит отметить, что западные страны с началом российской специальной военной операции на Украине, всерьез решили отгородиться от России железным занавесом. При этом на Западе признают, что есть определенная зависимость от России по ряду товарных позиций, но при этом Запад четко взял курс на ликвидацию этой зависимости.