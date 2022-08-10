Самара, , 21:47 — REGNUM Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца полностью восстановился от повреждения и вернулся в общую группу. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба самарского клуба.

Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, в строй также вернулся российский полузащитник Денис Якуба.

13 августа «Крылья Советов» в матче пятого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с московским «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена».

За «Крылья Советов» Фернандо Костанца выступает с 30 января 2022 года после перехода из молдавского «Шерифа» за 800 тысяч евро. Действующее соглашение бразильца с самарским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне бразильский футболист сыграл в девяти матчах Мир Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уфы».