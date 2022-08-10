Москва, 10 августа, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Негативный сценарий развития событий вокруг Запорожской АЭС ввергнет страны Европы и США в катастрофу, и Вашингтон должен чётко это сознавать. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Взрыв на Запорожской АЭС, которого так рьяно добиваются ВСУ, теоретически может быть сильнее, чем в Чернобыле. И коснётся эта глобальная катастрофа не только юга России, но и самой Украины, части Белоруссии, Румынии, Венгрии, Польши, Словакии. Эта ситуация коснётся напрямую Европейского союза и НАТО. Думаю, что Вашингтон это понимает, а потому американцы, контролирующие вместе с Великобританией Украину, всё-таки нацелены на то, чтобы этой катастрофы не случилось. Они прекрасно понимают, что тогда половина европейских стран выйдет из НАТО и ЕС, будет подорвана любая интеграционная основа в Европе», — отметил эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что власти Энергодара уже разработали планы на случай чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС.

Это сделано после того, как ранее киевские боевики неоднократно предпринимали попытки обстрела Запорожской АЭС. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН 11 августа. Москва настаивает на приезде миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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