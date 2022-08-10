Донецк, 10 августа 2022, 21:44 — REGNUM Командование войск Донецкой Народной Республики исходит из того, что у украинского режима уже есть ракеты к американским системам РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров. Об этом сегодня, 10 августа, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.
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По словам Басурина, на сегодняшний день по территории ДНРО украинские силы наносят удары различными системами, в том числе и системами HIMARS, у которых заявленная дальность поражения до 70 километров с учетом тех боеприпасов, что были поставлены Киеву.
Также он отметил, что ведется массированный огонь из тяжелой артиллерии калибром 155 миллиметров. Поскольку это стандартный натовский калибр, то использоваться могут различные артиллерийские системы — американские, немецкие, французские, польские.