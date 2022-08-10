Донецк, , 21:44 — REGNUM Командование войск Донецкой Народной Республики исходит из того, что у украинского режима уже есть ракеты к американским системам РСЗО HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров. Об этом сегодня, 10 августа, заявил заместитель командующего Народной милицией ДНР Эдуард Басурин.

Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

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По словам Басурина, на сегодняшний день по территории ДНРО украинские силы наносят удары различными системами, в том числе и системами HIMARS, у которых заявленная дальность поражения до 70 километров с учетом тех боеприпасов, что были поставлены Киеву.

«Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть наУкраине», — сказал Басурин.

Также он отметил, что ведется массированный огонь из тяжелой артиллерии калибром 155 миллиметров. Поскольку это стандартный натовский калибр, то использоваться могут различные артиллерийские системы — американские, немецкие, французские, польские.