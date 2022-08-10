Йошкар-Ола, , 21:43 — REGNUM В Марий Эл суд вынес приговор в отношении восьми человек в возрасте от 19 до 23 лет по уголовному делу о хулиганстве, с применением насилия к гражданам, по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Драка Цитата из к/ф «Футбольная лавка». Реж. Ник Лав. 2004. Великобритания

Установлено, что 21-летний иностранец создал в Йошкар-Оле молодежную группировку с упором на криминальную субкультуру, в нее, кроме организатора, вошли еще восемь молодых людей. Для повышения собственного авторитета он поручил сообщникам искать недружественные группировки, чтобы инициировать конфликты.

В июне 2021 года, в ночное время на автомобили банда прибыла на одну из автозаправок Йошкар-Олы и затеяла конфликт с другой группировкой. Молодые люди дрались руками и ногами в обуви, нанося удары по различным частям тела.

Организатор первой банды открыл стрельбу и ранил 17-летнего юношу, который получил открытый огнестрельный краевой перелом правой бедренной кости, 25-летний молодой человек получил ранение в грудь.

По уголовному делу были проведены обыски, двк судебно-медицинские, три генетические, две дактилоскопические и три баллистические экспертизы, допрошены свидетели. Материалы дела составили 19 томов.

Организатор группировки скрылся за границей, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство и направлено для привлечения его к ответственности по месту жительства.

Участникам банды назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года трех месяцев до 1 года семи месяцев в колонии общего режима. Один из участников группировки, которые наиболее активно сотрудничал со следствием, получил 1 год и три месяца лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, недалеко от станции метро «Пролетарская» в центре Москвы произошла массовая драка приезжих со стрельбой. Инцидент попал на видео. Видно, как более десяти человек дерутся между собой, слышны выстрелы. После этого конфликтующие выбегают на проезжую часть, рассаживаются по машинам и уезжают с места инцидента.

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