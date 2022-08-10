Москва, , 21:36 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 августа в своём телеграм-канале ответила бывшему американскому послу в РФ Майклу Макфолу на его заявление о том, что с граждан России нужно брать налоги при получении ими виз в «свободную страну».

Мария Захарова Дарья Драй © ИА REGNUM

Она поинтересовалась, платят ли граждане США за преступления своих руководителей в Югославии и в Ираке. Идут ли подобные сборы?

«Майкл, когда администрация [президента США Джо] Байдена планирует внести подобную законодательную инициативу, чтобы начать восстанавливать справедливость после утроенной Штатами мясорубки в этих странах? — спросила Захарова. — Наверное, сразу после выборов в Конгресс, чтобы уже наверняка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макфол заявил, что с граждан России нужно брать деньги за посещением ими какой-либо из «свободных стран», а потом эти средства перечислять «в помощь Киеву».

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Чехии заявил, что для граждан РФ «невозможен обычный туризм»