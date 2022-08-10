Москва, , 21:35 — REGNUM Известный актер, телеведущий и шоумен Михаил Башкатов сыграет одну из главных ролей в спектакле «Трудный экзамен» по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Российского общества «Знание». Партнером Михаила по сцене станет восходящая звезда российского кино Марк Эйдельштейн. Премьера спектакля состоится 2 сентября в Москве на сцене Российского академического Молодежного театра. Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Общества «Знание».

Михаил Башкатов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Пьеса, на примере школьного экзамена, обращает внимание на то, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Взаимоотношения отца и сына — одна из сюжетных линий спектакля, рассказывающего о сложностях принятия правильного решения при наличии множества вариантов. Михаил Башкатов сыграет роль отца, а Марк Эйдельштейн — сына. Роль матери исполнит актриса театра и кино, лауреат премии «Ника» Дарья Екамасова.

«Участие в проекте «Знание. Театр» для меня большая честь и одновременно ответственность. Без преувеличения стать примером для школьников и студентов по всей стране — сложная актерская задача. Мы уже активно репетируем, и я вижу, как вся команда: актеры, режиссер, художник, художник по костюмам и другие коллеги — подходят к процессу с полной самоотдачей. Конфликту отцов и детей уже не одна сотня лет, но я уверен, что мы, даже если не нашли способ его разрешить, смогли раскрыть его с неожиданной стороны. Я очень жду фестиваль и возможность показать наш спектакль любителям театра в разных городах. И конечно, мне интересно, каким увидят моего героя ребята из молодежных театральных студий», — рассказал журналистам Михаил Башкатов.

Постановкой спектакля занимается лауреат премии «Золотая маска», преподаватель Школы-студии МХАТ и режиссер театра «Практика» Юрий Квятковский.

«Я доволен командой, которая собралась на этом проекте. Для всех нас важно не только сохранить главную идею пьесы, позволяющую молодой аудитории взглянуть на себя с непривычного ракурса и попытаться найти верные решения среди неожиданных опций, но и раскрыть ее в понятных современных образах, с использованием инструментов, доступных любому театральному коллективу в любом уголке страны. Михаил Башкатов и Марк Эйдельштейн составляют яркий и позитивный дуэт, приковывающий внимание и ведущий вперед всю линию повествования. Дарья Екамасова очень органична в роли матери. Мы много работали с автором пьесы, с профессиональными драматургами, подробно прописывали героев. Сейчас идет очень активная работа над постановкой», — сообщил режиссер проекта «Знание. Театр» Юрий Квятковский.

Премьера спектакля даст старт масштабному театральному фестивалю «Знание. Театр». В его программу войдут тематические лекции, мастер-классы, читки и экспертные круглые столы от ведущих театральных деятелей России. Фестиваль пройдет на площадках Владивостока (21 сентября), Новосибирска (4 октября), Нижнего Новгорода (18 октября), Екатеринбурга (октябрь) и Санкт-Петербурга (2 ноября).

Российское общество «Знание» также разработает специальную онлайн-инструкцию, которая поможет школьным и студенческим театральным студиям самостоятельно поставить пьесу-победителя на своих площадках. Она будет содержать видео-урок по созданию спектакля, подробную информацию об этапах постановки, задачах режиссера, костюмера, гримера и представителей других театральных профессий. Осенью молодежные коллективы смогут принять участие в конкурсе на лучшую постановку. Для этого необходимо поставить спектакль, записать его на видео и прислать на конкурс. Лучшие постановки будут объявлены в декабре и в 2023 году представлены широкой публике в Москве.

«Я рад приветствовать Михаила Башкатова в рядах просветителей нашего проекта «Знание. Театр» и сам очень жду премьеру. У Михаила четверо детей, и ему, безусловно, есть, что сказать молодому поколению в роли отца школьника, сдающего трудный экзамен. Его партнеры по сцене Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн — интересные и самобытные актеры. Я уверен, что это будет очень яркий и запоминающийся спектакль — и многим творческим ребятам захочется поставить его своими силами с помощью нашей онлайн-инструкции, которая уже скоро увидит свет. Постановка спектакля – это удивительный, ни на что не похожий процесс. Именно эмоциональное и глубоко личное восприятие пьесы и поднятых ею вопросов, возникающее у участника театрального действа, позволяет говорить о театре как об одном из самых эффективных инструментов просвещения», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Знание. Театр» на лучшую просветительскую пьесу для молодежи проводился с 18 апреля по 30 мая 2022 года. Было подано 420 работ из 68 регионов России. В середине июня Общество «Знание» и экспертное жюри выбрали лучшее произведение. Победителем стала пьеса «Трудный экзамен» 29-летней Гульнары Искалиевой из Астрахани.

Девушка работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении системного оператора единой энергетической системы, а в свободное время занимается литературой и театром. В ходе отбора жюри также отметило три пьесы, читки которых войдут в программу фестиваля — это работы «Умные линзы» Юлии Бочаровой (г. Москва), «Ноябрьский зов» Марии Малухиной (г. Москва) и «Фабрика» Натальи Ключаревой (г. Ярославль).

Проект «Знание. Театр» реализуется Российским обществом «Знание» при поддержке министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ, а также министерства науки и высшего образования РФ.

Партнером проекта выступает театр «Практика».