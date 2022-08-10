Ростов-на-Дону, , 21:52 — REGNUM НАТО не интересуется судьбой даже западных наёмников, которые посланы на Украину. И если альянс отправляет своих же на верную смерть, то судьба граждан Украины ему тем более безразлична. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«НАТО, конечно, помнит о своих гражданах, которые посланы в качестве наёмников на территорию Украины. Однако, когда они попадают в плен, Североатлантический альянс не обеспокоен их судьбой. Да, мы помним несколько случаев, когда высокопоставленные натовские офицеры были вызволены из плена, но насчёт тех, кто вступил в ряды ВСУ добровольно (это граждане не только США, Великобритании, Германии), НАТО не беспокоится. Что касается ВСУ, то это люди, признаваемые американцами людьми второго сорта. Поэтому НАТО тем более не будет заинтересовано в сохранении их жизней», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 10 августа на открытии форума молодых политологов России «Дигория» заявил, что НАТО безжалостно использует украинцев и готово «положить» их всех в конфликте с Россией.