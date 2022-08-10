Братислава, , 21:34 — REGNUM Поставки российской нефти в Чехию по нефтепроводу «Дружба», который проходит по территории Украины, восстановлены не будут. Об этом сегодня, 10 августа, сообщила помощник главы компании Transpetrol, которая является оператором словацкого участка «Дружбы», Линда Вашковичова.

Нефтепровод Transneft.ru

«Поставка (нефти) в Чехию не будет обновлена», — сказала представитель Transpetrol.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа украинский оператор газотранспортной сети «Укртранснафта» остановил прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в направлении Венгрии, Словакии и Чехии. Сделано это было из-за того, что российская сторона была вынуждена прекратить перечисление денег за транзит нефти по украинской территории из-за санкций Евросоюза.

В итоге Венгрия и Словакия договорились с Киевом о том, что они сами будут платить украинской стороне за транзит российской нефти по «Дружбе». В итоге прокачка российской нефти в Словакию уже возобновлена, в скором времени она будет и возобновлена в направлении Венгрии.

Что касается Чехии, что там крупнейший НПЗ страны принадлежит польской компании PKN Orlen, в связи с чем чешская сторона не может провернуть ту же комбинацию, что и Венгрия со Словакией без одобрения Варшавы. Представители Чехии и Польши ищут варианты решения проблемы.

Известно, что у Чехии есть стратегический резерв нефти, которого хватит примерно на три месяца.