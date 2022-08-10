Пермь, , 21:32 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах применения насилия в отношении пенсионерки в Пермском крае, сообщает телеграм-канал «Следском».

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Напомним, СУ СКР по Пермскому краю начало доследственную проверку по факту применения насилия в отношении 85-летней пациентки геронтологического центра.

Ранее СМИ сообщили, что в пермском геронтологическом центре избиениям подверглась 85-летняя женщина. В минсоцразвития региона заявили, что к ним по этому поводу жалоб не поступало. Псле появления информации об инциденте в интернете ведомство начало проверку со своей стороны.

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