Рига, , 21:31 — REGNUM В латвийских вузах только 17 будущих студентов зарегистрировались на программы по освоению профессии учителя латышского языка и литературы. Об этом сообщил местный портал bb.lv.

Особо катастрофической выглядит ситуация в Лиепайском университете, где были вынуждены объявить дополнительный набор на 10 бюджетных мест по этой специальности, так как во время основного набора нашелся только один желающий осваивать эту профессию. Секретарь приемной комиссии университета Мадара Даудзиня-Шуктере не скрывает разочарования: «Мы получили только одну заявку. С учетом того, что в целом по Латвии не хватает учителей латышского языка, мы ожидали большего отклика».

Представители сферы образования считают ситуацию тревожной, поскольку значительно чаще студенты выбирают изучение английского, а не родного языка.

Тем временем в школах Латвии в настоящее время имеется более 50 вакансий учителей латышского языка и литературы.