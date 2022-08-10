Таллин, , 21:30 — REGNUM Новая трамвайная линия столицы Эстонии, которая свяжет будущий терминал нового железнодорожного сообщения Rail Baltic и пассажирский морской порт, будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Об этом сообщило эстонское гостелевидение ETV.

Представители города и фирм Merko Ehitus KMG Inseneriehituse подписали договор о проектировании и строительстве нового отрезка трамвайных путей длиной около 2,5 километров. Столичные власти убеждены, что новая линия будет востребована как у горожан, так и у прибывающих в Таллин туристов.

«Мы заинтересованы, чтобы таллинцы больше использовали общественный транспорт, поэтому хотим предложить им достойную альтернативу личному транспорту», — сказал на подписании договора мэр Таллина Михаил Кылварт.

Новая трасса будет проложена через улицы Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама и Ахтри, далее трамвай будет проходить перед строящимся жилым комплексом PORTO FRANCO, делать остановку на площади перед пассажирским терминалом А и потом идти к Горхоллу.

С двух концов этот отрезок будет соединен с уже имеющимися трамвайными путями на Тартуском шоссе и бульваре Пыхья.