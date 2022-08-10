Лондон, , 21:29 — REGNUM Французский защитник «Вест Хэма» Исса Диоп перешел в лондонский «Фулхэм». Сумма трансфера составила 17,8 миллиона евро. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте «дачников».

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» (сс) Tom

По информации источника, контракт футболиста с «Фулхэмом» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Исса Диоп принял участие в 26 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За лондонский «Вест Хэм Юнайтед» французский защитник выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Тулузы» за 25 миллионов евро.