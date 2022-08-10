Лондон, 10 августа 2022, 21:29 — REGNUM Французский защитник «Вест Хэма» Исса Диоп перешел в лондонский «Фулхэм». Сумма трансфера составила 17,8 миллиона евро. Об этом 10 августа сообщается на официальном сайте «дачников».

Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед»
(сс) Tom

По информации источника, контракт футболиста с «Фулхэмом» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошлом сезоне Исса Диоп принял участие в 26 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

За лондонский «Вест Хэм Юнайтед» французский защитник выступал с 1 июля 2018 года после перехода из «Тулузы» за 25 миллионов евро.