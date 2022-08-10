Вашингтон, 10 августа 2022, 22:25 — REGNUM Раскрыты имена актёров, которые исполнят роли братьев Генри и Сэма в экранизации The Last of Us. Об этом 10 августа сообщил портал IGN.
Так, роль Генри исполнит Ламар Джонсон («Тёмный феникс»), а Сэма сыграет начинающий актёр Кейвонн Вудард. Также к актёрскому составу присоединились Грэм Грин («Сумерки») и Элейн Майлз («Северная сторона»), которые предстанут перед зрителями в качестве супружеской пары.
Напомним, премьера сериала по The Last of Us намечена на 2023 год. Постановщиком первого эпизода шоу выступит Кантемир Балагов («Теснота»).
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