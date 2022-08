Вашингтон, , 22:25 — REGNUM Раскрыты имена актёров, которые исполнят роли братьев Генри и Сэма в экранизации The Last of Us. Об этом 10 августа сообщил портал IGN.

The Last of Us Кадр из игры «The Last of Us»

Так, роль Генри исполнит Ламар Джонсон («Тёмный феникс»), а Сэма сыграет начинающий актёр Кейвонн Вудард. Также к актёрскому составу присоединились Грэм Грин («Сумерки») и Элейн Майлз («Северная сторона»), которые предстанут перед зрителями в качестве супружеской пары.

Напомним, премьера сериала по The Last of Us намечена на 2023 год. Постановщиком первого эпизода шоу выступит Кантемир Балагов («Теснота»).

