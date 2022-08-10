Таллин, , 21:28 — REGNUM Осенью 2022 года студентам вузов столицы Эстонии придется конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры с украинскими беженцами. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Как заявил исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, «хотя украинцы уже не так массово приезжают в страну, они в значительной степени конкурируют со студентами за более скромное съемное жилье».

Так, если осенью 2021 года за 500 евро предлагались в аренду двухкомнатные квартиры в центре Таллина, то в 2022 году за такую квартиру придется выложить уже 600 евро. «За год цены значительно выросли, но спрос по-прежнему превышает предложение. При этом, думая о предстоящей зиме, люди при аренде квартиры обращают особое внимание на дополнительные расходы», — отметил Рянк.

Он добавил, что к студентам и беженцам с Украины на рынке добавились те, кто пытается переехать в квартиру поменьше с целью избежать больших коммунальных платежей: «Мы видим, что многие люди, чей бюджет на аренду жилья ограничен, ищут помещения поменьше и подешевле».

По его прогнозам, последствия такой ситуации будут ощущаться на рынке съемного жилья и в 2023 году.