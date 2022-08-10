Вашингтон, 10 августа, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц и ещё более 70 экономистов и экспертов со всего мира направили письмо президенту США Джо Байдену c призывом снять арест с активов центрального банка Афганистана (DAB), сообщает 10 августа Reuters.

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США и другим странам необходимо вернуть порядка $9 млрд центральному банку Афганистана, чтобы экономика страны могла функционировать, указывают авторы письма, несмотря на критику многих правозащитников, осуждающих политику «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин и меньшинств.

«Народ Афганистана вынужден страдать вдвойне из-за правительства, которое он не выбирал. Чтобы смягчить гуманитарный кризис и поставить афганскую экономику на путь восстановления, мы призываем вас позволить DAB вернуть свои международные резервы», — заявляют эксперты.

По данным ООН, спустя год после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане сложился тяжелейший гуманитарный кризис. Нищета, наиболее остро ощущаемая на юге страны, усугубляется засухой и инфляцией.