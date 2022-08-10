Киев, , 21:26 — REGNUM Кредиторы разрешили Украине отсрочить выплаты по долгам. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, кредиторы согласились заморозить выплаты украинского режима до 2024 года. При этом речь идет о задолженности в $19,6 млрд. решение о заморозке платежей позволить Украине сохранить порядка 5,8 млрд, которые должны были быть уплачены в счет обслуживания долга.

Напомним, что Международная группа кредиторов Украины состоит из представителей США, Великобритании, Канады, Франции, Германии и Японии. Также в группе в качестве наблюдателей вступили ещё 15 государств.

Стоит отметить, что финансовое положение украинского режима близко к катастрофе. Фактически, Киев не в состоянии самостоятельно сбалансировать бюджет — чтобы держаться на плаву Украине постоянно нужны внешние финансовые вливания. Однако украинские власти питают надежду, что они смогут добиться от Запада передачи им российских активов, попавших под санкции в юрисдикциях западных стран.